- Purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, a anuntat ca Secretarul American al Apararii, Lloyd Austin, va vizita Georgia, Ucraina, Romania si Bruxellesul, saptamana viitoare. „Secretarul (n.r....

- Prim-ministrul Florin Cițu a efectuat astazi o vizita in Ucraina, la Kiev, pentru a participa la Summitul de lansare a Platformei Internaționale Crimeea, inițiativa a Ucrainei menita sa consolideze politica de nerecunoaștere a anexarii ilegale a peninsulei Crimeea. In delegație a participat și ministrul…

- Ocuparea ilegala de catre Rusia a peninsulei Crimeea nu este doar problema Ucrainei, ci a tuturor tarilor din regiunea Marii Negre, inclusiv a Romaniei, din cauza riscurilor la adresa securitatii si libertatii de navigare si a consecintelor economice si ecologice, afirma experti si oficiali ucraineni,…