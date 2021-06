Stiri pe aceeasi tema

- „Deosebit de important! Cartea de Identitate – Cat mai poate fi folosita pentru #calatoria in UKDaca NU aveți rezidența in UK și doriți sa veniți in vizita la prieteni sau familie, puteți intra cu Cartea de identitate DOAR pana la 30 septembrie 2021Persoanele care au obținut rezidența in UK obținuta…

- Romanii stabiliți in Marea Britanie pana la data de 31 decembrie 2020 mai pot aplica pentru solicitarea rezidenței in Regatul Unit pana in 30 iunie 2021. Acest statut le va permite sa beneficieze de toate drepturile de pana acum, fara condiționari suplimentare, in condițiile in care Regatul Unit a ieșit…

- Ministrul pentru Europa al Scotiei, Jenny Gilruth, a cerut guvernului de la Londra sa prelungeasca termenul-limita pana la care cetatenii Uniunii Europene care traiesc in Marea Britanie pot depune cerere pentru un statut de rezident in Regatul Unit, transmite sambata dpa. Termenul-limita actual…

- Persoanele cu varste de peste 60 de ani care doresc sa se vaccineze impotriva COVID si au documente de identitate valabile se vor putea prezenta fara programare, incepand de sambata, la centrele de imunizare pe tot parcursul intervalului orar de functionare, informeaza Comitetul National de Coordonare…

- "Cartea de identitate electronica nu este obligatorie. Cu toate acestea, pentru a putea calatori in Uniunea Europeana, cetațenii Romaniei care opteaza in continuare pentru o carte de identitate simpla vor fi obligați sa prezinte și pașaportul alaturi de aceasta.", a declarat joi, Octavian Oprea,…

- Reguli noi pentru imunizarea cu AstraZeneca. Coordonatorul campaniei de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghița, a anuntat ca cei care doresc se pot imuniza cu acest ser prezentandu-se direct la centrul de vaccinare, fara programare.

- Cartea de identitate electronica devine disponibila pentru cetatenii romani de la inceputul lunii august, potrivit unui regulament al Uniunii Europene. Documentul va contine, intre altele, informatii cu caracter personal care se gasesc si pe cartea de identitate simpla, plus data nasterii si semnatura…