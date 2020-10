Stiri pe aceeasi tema

- Denisa Hodișan și Flick au devenit soț și soție și in fața lui Dumenezeu. Ieri au facut cununia religioasa, iar anunțul a fost facut in urma cu scurt timp. Cum a aratat rochia de mireasa a soției prezentatorului!

- Cum arata celebra rochie de mireasa a Prințesei Diana in sezonul 4 din The Crown Pe 29 iulie 1981, lumea a vazut cea mai iconica rochie de mireasa a tuturor timpurilor. Cea purtata de Prințesa Diana in ziua nunții cu Prințul Charles. Rochia de mireasa a Prințesei Diana a fost creata de David și Elizabeth…

- Indragita solista și fosta prezentatoare a avut un an plin de probleme. Iata ca Lora Petrescu s-a intors in țara dupa cateva luni petrecute blocata in Bali, acolo unde a fost fost cu iubitul și managerul ei Ionuț Ghenu. Insa iata ca intoarsa in țara au inceput sa apara ofertele.Una... The post Lora…

- Denisa Hodișan este cea mai romantica soție din lume, lucru dovedit de declarația de dragoste extrem de emoționanta adresata lui Flick. Cei doi amorezi iși traiesc casnicia la distanța, pentru o vreme.

- Flick și Denisa Hodișan traiesc de mai mult timp o frumoasa poveste de dragoste, iar in ultimul weekend din aceasta vara, cei doi s-au casatorit pe o plaja din Creta, Grecia. Evenimentul a fost unul restrans și discret, nici macar nașii nu au știut ce ce va intampla. „La inceput am crezut ca este o…

- Flick și Denisa Hodișan și-au spus "DA" intr-un cadru de poveste din Creta. Pe meleaguri grecești, Sebastian Andrei și Denisa au decis ca este momentul ca drumul vieții sa fie strabatut impreuna de-acum inainte. Cei care le vor fi "nași spirituali" sunt Daniel Buzdugan și soția acestuia

- ”Am aflat cu o zi înainte că vor ateriza în Creta Flick și Denisa și ne-au anuntat că au aranjat să se căsătorescă chiar aici pe insulă și că... noi o să fim nași. La început am crezut că este o farsă, când Flick mi-a spus că absolut nimeni nu știe nimic și la eveniment vom fi…

- Flick și Denisa Hodișan au luat pe toata lumea prin surprindere atunci cand au anunțat ca s-au casatorit. Cei doi proaspeți insuraței au dat vestea in urma cu scurt timp, atunci cand au postat și mai multe poze și și-au facut niște superbe declarații de dragoste.