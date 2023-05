Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, este de parere ca plafonul de 9,4 la suta din PIB pentru sistemul de pensii poate fi un obstacol pe viitor, el explicand ca, si daca s-ar reduce pensiile speciale si Romania ar ramane cu acest plafon, nu s-ar rezolva problema actualizarii…

- Atentie, solutia propusa nu e traficul de influenta, liderii politici nu trebuie sa le ofere/ promita in mod ilegal ceva fostilor camarazi de partid, ci doar sa transmita un mesaj transant, pe canale oficiale si neoficiale, „dragi fosti colegi, interpretati Constitutia cum vreti, dar la pensiile speciale…

- Marius Budai, ministrul Muncii, a declarat miercuri in emisiunea Proiect de Tara: Romania, de la Prima News, despre despre stadiul legii pensiilor speciale, ca fiecare ministru de resort, pe fiecare lege in parte, va discuta cu Comisia Europeana si astepta si o noua analiza de

- Cand Brigitte nu-i acasa, Florin Pastrama iși face de cap?! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au fost pe urmele lui și au filmat fiecare mișcare a omului de afaceri. In compania cui a fost surprins soțul vedetei și cum iși petrece timpul in timp ce bruneta se afla…

- Ce faci cand legiferezi o „nesimțire”? Cand un lucru despre care toți admit ca e „imoral” devine perfect „legal”?. Raspuns: ajungi intr-un cerc vicios similar celui in care se afla acum Romania. Netratate zeci de ani, pensiile speciale au crescut și tot crescut ca-n basme - intr-un an cat alte pensii…

- ”Jalonul pe care il avem de dus la bun sfarsit toata lumea il cunoaste si mai ales criteriile dure pe care le avem in Planul National de Redresare si Rezilienta. Am spus si mentionez de fiecare data acest lucru, ca avem criteriul de sustenabiltate si cel de contributivitate. Ce inseamna criteriul de…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a precizat ca nu va accepta ca pensiile militarilor sa fie considerate pensii speciale, astfel ca la nivelul coalitiei de guvernare s-a constituit un grup de lucru care va analiza legea pensiilor si va veni cu amendamente. Ciolacu a aratat ca legea noua a pensiilor…

- Europarlamentarul PNL Gheorghe Falca a declarat miercuri, 15 februarie, la RFI , ca ministrul PSD al Muncii, Marius Budai, este responsabil cu reforma pensiilor speciale și a avertizat ca daca Romania nu rezolva situația pana in martie, tranșa a doua de bani europeni din PNRR nu va fi incasata. Intrebat…