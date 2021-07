Stiri pe aceeasi tema

- Alina Petre a ajuns sa-și dea iubitul tinerel pe mana poliției, dupa ce acesta a batut-o cu salbaticie. Vedeta a povestit tulburatorul incident la Antena Stars și a dezvaluit ca va solicita un ordin de restricție pe numele barbatului.

- Denisa Despa, regina dansului, a recunoscut public motivele pentru care a ales sa se apropie mai mult de Dumnezeu. Vedeta a spus ca in ultima perioada a intampinat mai multe greutați care au facut-o sa mearga spre o alta cale, aceea a credinței și a religiei.

- Aida Parascan trece prin momente foarte grele. Vedeta era insarcinata in 5 luni cu micuțul ce urma sa-l aduca pe lume, insa a pierdut sarcina. Aida incearca sa se puna pe picioare și sa-și reia viața de dinainte pentru a avea grija in continuare de ceilalți copii pe care ii are.

- Oana Roman nu s-a mai putut abține și a rabufnit pe rețelele de socializare, chiar in fața internauților. Satula de o problema cu care se confrunta, vedeta de la Antena Stars a marturisit public ca este extrem de nervoasa, deoarece nu gasește nicio soluție. Iata despre ce este vorba!

- Iulia Vantur s-a stabilit de ani de zile in India. Vedeta in varsta de 40 de ani recunoaște ca mutarea acolo nu a fost una ușoara, și nici traiul acolo. Cel mai greu a fost sa stea la o distanța așa de mare de parinții sai. Are o viața in India, o cariera de succes la Bollywood, are un iubit celebru!…

- Dan Bittman a trecut prin clipe groaznice in urma cu cațiva ani, cand și-a pierdut tatal in noaptea dintre ani. Cum acesta avea programat concerte cu trupa de Revelion, artistul a trecut sa urce pe scena cu zambetul pe buze, cand in suflet era doar suferința.

- Gabriela Crsitea a rememorat clipe unice din vremea in care și ea a fost insarcinata, asta odata cu intalnirea intamplatoare cu viitoarea mamica, Cristina Cioran, insarcinata in patru luni cu primul sau copil. Vedetele au impartașit impresii despre cei mici la „Mamici de Pitici cu Lipici”, de la Antena…