- Intoarcerea in Ucraina a cinci comandanti ucraineni care se aflau in Turcia reprezinta o "incalcare flagranta" a acordului pentru schimbul de prizonieri care a fost negociat de Ankara anul trecut, a reactionat sambata purtatorul de cuvant al Kremlinului, relateaza The Guardian, conform news.ro.Zelenski…

- Startup-ul tehnologic din Ucraina a trecut la drone militare dupa domeniul tehnologic pe care l-a lasat momentan deoparte. Eugene Nayshtetik și colegii sai au parasit forțele de aparare ale Ucrainei pentru a dezvolta tehnologie militara ce va ajuta efortul de razboi. Drona creata de ei este la cateva…

- Pentru ucraineni, membrii regimentului ”Azov” sunt aparatorii libertatii. Regimentul a avut un rol important in apararea orasului Mariupol. In prezent, mulți dintre luptatorii Azov sunt inchiși intr-o unitate din Turcia.

- Țara noastra a semnat cu Turcia un contract pentru achiziția a 18 drone militare de tip Bayraktar TB2, produse de compania Baykar, care au devenit extrem de populare dupa utilizarea lor cu succes de catre armata ucraineana in lupta impotriva forțelor ruse, anunța DefenseRomania.Contractul este in valoare…