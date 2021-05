Stiri pe aceeasi tema

- Recent, Jean Gavril și soția lui, Bianca Gavrila, au descoperit, spre marea lor bucurie, ca vor fi parinți. Tineri și cu personalitați efervescente, cei doi ne-au povestit despre cum se pregatesc sa intre in noul rol. Casatoriți din 2019, Jean și Bianca formeaza un cuplu guvernat de iubire și pasiune.…

- Surpriza mare, se lasa cu nunta la Survivor 2021! Razboinicul Sorin Puscasu si-a luat prin surprindere iubita la intoarcerea acasa din Republica Dominicana si a cerut-o de sotie chiar pe aeroport! Momentul s-a lasat cu emotii si lacrimi de fericire!

- Jandarmii din Bistrița au facut o serie de verificari la o terasa din oraș, printre cei vizați și un tanar. In urma perchezițiilor facute de aceștia tanarul a scos din buzunar un inel și a cerut-o pe iubita sa in casatorie. Momentul a fost publicat de jandarmi pe pagina de Facebook. Potrivit informațiilor…

- Competiția Survivor devine din ce in ce mai grea, iar concurenții incearca tot felul de strategii pentru echipele lor. In Consiliul de Eliminare de la Survivor a avut loc o situație cel puțin ciudata, avand in vedere ca printre cei propuși spre eliminare s-au numarat cei mai puternici concurenți. Surprize…

- Ianis Malama (16 ani, mijlocaș ofensiv) a reușit un gol senzațional pentru Viitorul U17 in victoria obținuta de dobrogeni in fața celor de la FC Voluntari U17, in Liga Elitelor, scor 4-1. „Reușita sa amintește de execuțiile de odinioara ale lui Gica Hagi”, noteaza pagina oficiala de Facebook a Viitorului.…

- Auchan vine cu o surpriza uriașa pentru toți clienții sai. Celebrul lanț de magazine aduce o premiera in Romania. La ce trebuie sa se aștepte romanii? Vor gasi ceva deosebit pe rafturi in viitorul apropiat. Surpriza uriașa de la Auchan. Cu ce premiera vine in Romania? Clienții Auchan urmeaza sa gaseasca…

- Vestea conform careia Smiley și Gina Pistol au devenit parinți a bucurat o țara intreaga. Celebrul artist a oferit primele declarații, dupa ce a devenit in mod oficial tatic de fetița. Paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romana, l-au surprins pe proaspatul tatic in timp ce…

- Dan Petrescu (53 de ani) s-a despAƒrE›it recent de Kayserispor, dupAƒ o lunAƒ E™i jumAƒtate pe banca formaE›iei de pe Kadir Has Stadium E™i este dorit A®n Liga 1, la FC Voluntari. Dan Petrescu poate reveni mai repede A®n Liga 1. ...