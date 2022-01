Denis Drăguş, gol în derby-ul Anderlecht Bruxelles – Standard Liege Denis Dragus a marcat golul prin care Standard Liege a terminat la egalitate cu Anderlecht, 1-1, duminica seara, la Bruxelles, in derby-ul etapei a 22-a a campionatului de fotbal al Belgiei.Gazdele au deschis scorul prin Verschaeren, in minutul 32. Dragus a intrat pe teren in minutul 56 și a marcat in minutul 86. Internaționalul roman a reusit al patrulea sau gol in acest sezon, in 15 partide. Denis Draguș a fost transferat de Standard Liege de la Viitorul Constanța in 2019, pentu 1,8 milioane de euro. In sezonul 2019/2020, Draguș a fost imprumutat in Serie A, la Crotone, dar nu a bifat decat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Denis Dragus a înscris golul egalizator al echipei Standard Liege în remiza din deplasare cu Anderlecht, scor 1-1. Partida de duminica a contat pentru etapa a XXII-a a campionatului Belgiei.Gazdele au deschis scorul prin Verschaeren, în minutul 32.Dragus a intrat pe teren în…

- Pilotul roman Emanuel Gyenes (Autonet Motorcycle Team) a incheiat pe locul 37 etapa a saptea la Raliul Dakar, la clasa moto. Cursa a avut loc intre Riad si al-Dawadimi, pe distanta de 402 kilometri. In clasamentul general, Gyenes ocupa locul 43. La clasa Malle Moto (fara asistenta tehnica), Gyenes a…

- Dennis Man are soarta pecetluita la Parma. Internaționalul roman trece printr-o perioada dificila la gruparea emiliana. Parma se zbate in Serie B, dupa ce obiectivul clubului fusese revenirea in prima divizie dupa doar un an. Atacantul de 23 de ani a avut o prima parte a sezonului zbuciumata, fiind…

- George Pușcaș (25 de ani) a incheiat anul 2021 dezamagitor, fara gol in actuala stagiune pentru Reading in Liga a 2-a din Anglia, ultima sa reușita fiind in aprilie. Internaționalul roman este dorit de o formație din Italia in aceasta perioada de transferuri. Este vorba de Lecce, echipa din Serie B…

- Slavia Praga a invins, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa Mlada Boleslav, in etapa a 18-a a campionatului ceh. Gazdele au deschis scorul in minutul 31, prin Bah, care a fructificat o centrare a lui Nicolae Stanciu. Internaționalul roman a marcat golul de 2-0, in minutul 40, cu un șut…

- Dennis Man a revenit ca titular la Parma. Internaționalul roman trece printr-o perioada dificila la echipa din Serie B. Fostbalistul transferat pentru 11 milioane de euro de la FCSB a ajuns rezerva de lux, el nejucand decat 9 minute in ultimele 5 partide. In partida contra Bresciei, de miercuri, noul…

- Giuseppe Iachini (57 de ani), noul antrenor al Parmei, a vorbit despre situația lui Dennis Man (23 de ani). Dennis Man a prins doar 10 minute in ultimele 4 meciuri jucate de Parma in Serie B. Internaționalul roman spera ca venirea noului antrenor sa il readuca printre titulari. Debutul lui Iachini…

- Dennis Man are probleme la Parma. Internaționalul roman traverseaza o perioada delicata la echipa de pe Ennio Tardini. Fotbalistul de 23 de ani era vazut drept unul dintre „pilonii” pe care clubul se va baza pentru revenirea rapida in Serie A. Dar echipa antrenata de Enzo Maresca ocupa abia locul 14…