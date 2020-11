Stiri pe aceeasi tema

- Clubul Kayserispor, la care sunt legitimati Cristian Sapunaru, Silviu Kung Jr. si Denis Alibec, a anuntat, duminica seara, ca s-a despartit de tehnicianul Bayram Bektas si de staful acestuia, anunța news.ro.Decizia a fost luata de comun acord cu staful tehnic, dupa meciul pierdut, in deplasare,…

- Denis Alibec (29 de ani, atacant) ramane fara gol la Kayserispor și dupa meciul pierdut pe terenul lui Rizespor, scor 0-1. La oaspeți, a fost integralist Silviu Lung Jr., in timp ce Cristi Sapunaru nu a facut deplasarea, fiind suspendat. Fotbalistul roman a fost introdus pe teren la pauza meciului de…

- Bogdan Andone (45 de ani), fostul antrenor al lui Denis Alibec (29) la Astra Giurgiu, a dezvaluit cat de mult și-a dorit atacantul sa se transfere in strainatate. Inainte de a semna cu Kayserispor, din prima liga a Turciei, Alibec a ratat 3 transferuri, iar acest lucru și-a pus amprenta asupra sa. „Daca…

- Daniel Stanciu, director general U Cluj, a povestit cum Mihai Bordeianu (28 de ani, mijlocaș central) a ajuns in Arabia Saudita, la Al-Qadisiyah. Al-Qadisiyah l-a transferat pe Bordeianu de la CFR Cluj pentru 1,4 milioane de euro; Inițial, clubul din Arabia Saudita l-a prezentat oficial și pe Denis…

- Fotbalistul echipei Kayserispor, Cristiam Sapunaru, a fost eliminat la meciul pierdut sambata, pe teren propriu, cu scorul de 1-3, in fata formatiei Sivasspor, in etapa a cincea a campionatului Turciei.Sapunaru a primit cartonasul rosu in minutul 75, potrivit news.ro. Citește și: Raed…

- Denis Alibec (29 de ani) a efectuat astazi primul antrenament cu noua formație, Kayserispor. Alibec a mers in Turcia dupa acțiunea echipei naționale a Romaniei. Atacantul cumparat de Kayserispor de la Astra in schimbul sumei de 900.000 de euro este coleg la noua formație cu Silviu Lung Jr. și Cristian…

- In ciuda faptului ca a fost prezentat de catre Al-Qadisiyah din Arabia Saudita, Denis Alibec (29 de ani) va semna cu Kayserispor, din Turcia. Denis Alibec a plecat in aceasta dimineața in Turcia, destinația fiind Kayseri, pentru ultimele discuții cu oficialii lui Kayserispor, formație din prima liga…

- Gaziantep, echipa lui Marius Șumudica, a pierdut pe terenul lui Galatasaray, 1-3, in prima etapa din Turcia. Antrenorul roman a contestat arbitrajul. Marius Șumudica s-a abținut cu greu in timpul conferinței de presa de la final. A motivat ca nu vrea sa riște o noua suspendare, din cauza declarațiilor…