Romania a inceput cu stangul Liga Natiunilor. Infrangere cu Muntenegru

Portarul Marian Aioani, de la Farul Constanta, a fost rezerva in acest meci. Echipa nationala de fotbal a Romaniei a inceput cu un esec campania din Liga Natiunilor, cedand cu 0 2 0 0 in aceasta seara in deplasare cu Muntenegru.Golurile au fost marcat de Mugosa… [citeste mai departe]