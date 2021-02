Stiri pe aceeasi tema

- Noapte de cosmar pentru doi tineri. Un baiat de 19 ani si o fata s-au prabusit sub gheata fragila a unui lac de pe teritoriul unui parc din Tiraspol. Strigatele disperate ale celor doi au fost auzite de paznicii unei piete din apropiere.

- Crematoriul din Milano se inchide deoarece prea multe persoane mor de coronavirus. Incinerarile au fost suspendate pana in ianuarie. Incinerarile in crematoriul Lambrate din Milano au mai fost suspendate in timpul primului val al pandemiei, in aprilie, in care s-au inregistrat o suta de decese…

- Clubul Dinamo a fost amendat cu 5.000 de lei de catre CNCD (Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii), din cauza unor scandari xenofobe ale suporterilor in timpul unui meci cu Sepsi disputat in urma cu un an. „Scandarile suporterilor echipei Dinamo Bucuresti 1048, in timpul partidei de fotbal…

- Din cauza defecțiunilor de la sistemul electronic ungar la punctele de frontiera cu Ungaria s-au format cozi de zeci de mașini. De la ora 9.00 dimineața sistemul informatic al autoritaților ungare nu funcționeaza. Din aceasta cauza formalitațile de frontiera pe sensul de intrare si iesire din Ungaria…

- Circulatia rutiera va fi ingreunata pe timpul noptii, de marti pana vineri, pe Centura Capitalei, in zona Pasajului Mogosoaia, din cauza unor lucrari la acest obiectiv, relateaza News.ro. Potrivit Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), in perioada 15-18 decembrie,…

- Turnul Eiffel, inchis in octombrie din cauza pandemiei, va primi din nou turiști, din 16 decembrie Turnul Eiffel urmeaza sa se redeschida pentru turisti pe 16 decembrie dupa ce a ramas inchis timp de mai multe saptamani din cauza pandemiei de coronavirus, potrivit unui mesaj publicat marti pe contul…

- Un scurtcircuit electric produs la o aeroterma lasata in funcțiune nesupravegheata intr-o incapere folosita ca spațiu de comercializare produse mixte, a provocat un incendiu de proporții in localitatea Marașești. Evenimentul a fost anunțat prin apel la numarul unic de urgența 112, in aceasta dimineața,…

- O fata in varsta de 15 ani a fost rapita in plina strada de doi indivizi necunoscuți, in timp ce era alaturi de unchiul sau. Cel care a alertat polițiștii a fost chiar unchiul fetei. Acesta a sunat la 112 și a spus ca cei doi barbați au coborat dintr-o mașina neagra, l-au agresat și au luat-o cu forța…