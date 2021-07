Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Chinei, Xi Jinping, a transmis un mesaj tranșant tuturor liderilor lumii, cu ocazia implinirii a o suta de ani de la inființarea Partidului Comunist Chinez. Aniversarea centenarului are loc in contextul in care China se afla in competiție directa cu SUA pentru supremația globala. Celebrarea…

- Apropiatul summit Rusia-SUA a dat drumul la un torent de opinii si predictii privind rezultatele sale - dar din toate aceste dezbateri lipseste ceva potential subestimat de partea americana in privinta lui Putin, si anume emotia, scrie analistul Mark Galeotti in Moscow Times.

- Anthony Blinken, secretarul de stat al Statelor Unite ale Americii (SUA), a solicitat, vineri, Chinei, sa arate ca este dispusa sa coopereze și sa dea dovada de transparența legat de subiectul ce privește originea coronaviruslui. In contextul in care Washingtonul incearca sa stabileasca daca noul coronavirus…

- Statele Unite ale Americii merg suta la suta pe varianta ca virusul Covid-19 a fost creat intr-un laborator din China si scapat accidental sau nu in lume. Natiunea condusa de Biden a lansat un apel catre OMS pentru realizarea a unei a doua etape a investigatiei sale asupra originilor virusului in cadrul…

- Peste 100 de foști generali și amirali americani cer cetațenilor sa-și apere țara de democrații care imping Statele Unite spre marxism și comunism. Intr-o scrisoare deschisa, semnatarii pun la indoiala capacitatea lui Joe Biden de a conduce țara. „Națiunea nostra este in mare pericol. Suntem intr-o…

- Conflictul Rusiei cu Occidentul este în plina desfașurare. În niciun caz confruntarea nu s-a terminat odata cu anunțul din Crimeea al ministrului rus al Apararii privind „încheierea exercițiului militar” de la granița cu Ucraina și de buna seama nu a avut domnul…

- Fostul lider american a mai spus ca se gindește serios la participarea la urmatoarele alegeri. Fostul președinte american Donald Trump a declarat ca actuala administrație a Casei Albe trebuie sa imbunatațeasca relația cu Rusia, in loc sa o impinga spre cooperarea mai strinsa cu China. Trump a spus acest…

- SUA ar putea fi in stadiile incipiente ale unui al patrulea val al pandemiei Covid-19, cazurile de coronavirus fiind in creștere in 25 de state, potrivit rapoartelor. Țara inregistreaza, in medie, 63.000 de cazuri noi zilnic – o creștere de 17% fața de saptamana precedenta, arata site-ul Axios. Doar…