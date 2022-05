Stiri pe aceeasi tema

- Sepsi Sfantu Gheorghe a invins-o pe CS Universitatea și la returul semifinalei Cupei Romaniei, scor 1-0 (2-1 in tur), și va juca in ultimul act impotriva lui FC Voluntari. Andrei Ivan, atacantul oltenilor, iși reproșeaza eliminarea din semifinala. Atacantul oltenilor da vina pe lipsa de inspirație…

- Darius Olaru, 24 de ani, are o parte de vina la ambele goluri reușite duminica seara de Universitatea Craiova in meciul cu FCSB, pierdut de roș-albaștri, scor 0-2. Printre cei mai apreciați mijlocași din Liga 1, convocat de Edi Iordanescu la ultima acțiune a naționalei și laudat adesea de specialiști,…

- Echipa feminina de handbal a Craiovei s-a deplasat cu mari speranțe la Baia Mare, dupa victorie frumoasa cu Buzau, de la mijlocul saptamanii. Doar ca, planurile de acasa nu s-au completat cu cele de pe teren, iar oltencele se intorc acasa faca niciun punct. Trupa lui Bogdan Burcea a cedat la doua goluri…

- Baschetbaliștii de la SCMU Craiova au facut legea miercuri dupa masa, in deplasarea de la Miercurea Ciuc. Formația pregatita de Michalis Kakiouzis s-a impus in fața „micuței“ grupari din Ciuc, scor 98-83, la capatul unui meci in care singura necunoscuta era diferența de puncte de la final, chiar daca,…

- Dupa ce ministrul Sanatații Alexandru Rafila a dezvaluit o consultanța de 25 de milioane de euro pentru o instituție care funcționa cu 5 milioane de euro, primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu vine cu o alta dezvaluire despre cum s-au facut proiectele pentru spitale noi prin PNRR. „In data de 25.02.…

- Farul a produs cea mai spectaculoasa faza a etapei recent incheiate cu derby-ul Craiovei, caștigat de CS Universitatea cu 2-0. Jocul laudat și de Gica Hagi la final - „Cam cel mai bun meci al sezonului pentru noi” - a copleșit-o pe FC Voluntari la malul marii, 3-0 in favoarea gazdelor. Faza etapei #26…

- CS Universitatea - FCU Craiova se joaca in aceasta seara, de la ora 19:55. Partida va fi live pe GSP.ro și in direct la TV pe DigiSport 1, TelekomSport 1 și Look Sport. Derby-ul Craiovei, CSU vs FCU, iși consuma astazi episodul cu numarul doi in Liga 1. Daca CSU a mai și dezamagit in cele 4 etape disputate…

- CS Universitatea - FCU Craiova, derby-ul Craiovei, se joaca in aceasta seara, de la ora 19:55. Partida va fi live pe GSP.ro și in direct la TV pe DigiSport 1, TelekomSport 1 și Look Sport. Rezultatele etapei 26 din Liga 1 LIVE de la 19:55 » CS Universitatea - FCU Craiova Click AICI pentru statistici …