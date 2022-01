Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Mihai Malaimare iși dorește ca anul 2022 sa aduca ieșirea Romaniei din Uniunea Europeana și demiterea lui Klaus Iohannis ca urmare a procedurii de suspendare. AUR este singurul partid care a anunțat ca are ca obiectiv suspendarea președintelui, iar USR, transformat in mare critic al lui Iohannis,…

- Ambasada Italiei de la București a declarat, vineri, ca ia act de anchetele in curs și este, de asemenea, increzatoare in implicarea instituțiilor romane in vederea soluționarii conflictului iscat intre senatoare Diana Șoșoaca și jurnaliștii din partea Rai 1. „Referitor la evenimentul in care au fost…

- Atacuri in rafale ale membrilor opoziției asupra celor conduc noua coaliție de guvernare. Ținta ultimelor zile este controvesata avocata Laura Vicol, votata de liberali și de socia-democrați drept noua șefa a Comisiei Juridice a Camerei Deputaților. „Stenogramele publicate de mass-media…

- Social – democrații nu par sa se fi obișnuit cu ideea ca trec și ei la butoane și continua criticile fața de actualii parteneri impreuna cu care ar trebui sa rezolve problemele guvernamentale. Exact in momentul in care președintele Klaus Iohannis il desemna prim – ministru pe Nicolae Ciuca, dupa ce…

- Țara noastra este o țara cu femei ambițioase: in luna septembrie, la Registrul Comerțului, figurau ca acționari sau asociați la firmele din Romania, 441.227 de femei. Cela mai multe femei care dețin firme sunt in București,Cluj și Ilfov. Numarul femeilor actionari sau asociati in firmele din Romania…

- Secretarul american al Apararii, Lloyd J. Austin III, a fost primit, miercuri dimineata, de ministrul roman al Apararii, Nicolae Ciuca și urmeaza sa se intalneasca cu președintele Klaus Iohannis. Temele aduse in discuție vor fi situația de securitate din zona Marii Negre, temele reuniunii miniștrilor…

- Copreședintele AUR Claudiu Tarziu a ales sa stea fara masca marți, 19 octombrie, intr-o sala cu peste 30 de persoane. El se afla in Parlament, la Comisia pentru Politica Externa, acolo unde se desfașura audierea lui Dan Barna. Astazi sunt programate audieri pentru toți miniștrii propuși de Dacian Cioloș,…

- Ieșirea liberalilor din alianța cu social – democrații, dupa trei ani de Uniune Social – Liberala (USL) s-a datorat și intervenției „permanente” din partea SRI, susține Liviu Dragnea, fostul președinte al PSD. In februerie 2011, USL era fondata de liderii Victor Ponta (PSD), Crin Antonescu (PNL) și…