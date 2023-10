Stiri pe aceeasi tema

- Primarul USR Dominic Fritz a anunțat, luni, ca o vila istorica de pe Bulevardul C.D. Loga a fost recaștigata de primarie și a fost intabulata in patrimoniul statului: „S-o zicem pe șleau: pana acum, nimeni nu a avut curaj sa se ia de aceasta mafie”.Intrebat de ȘTIRIPESURSE.ro pe baza carei sentințe…

- Localnicii din Dumbrava sunt oripilați, in ultima perioada, de lipsa de mila a oamenilor. „Saptamanal vin și abandoneaza caini aici la noi. Pe unii i-am luat, dar nu ii putem salva pe toți! De ce sunt oamenii așa rai?!?”, se intreaba aceștia. In ultimele saptamani, localitatea Dumnbrava a devenit locul…

- Reprezentantii USR au anuntat, sambata, ca doua angajate ale Primariei Timisoara, cercetate de DNA pentru implicarea intr-o schema de fraudare a concursurilor de angajare, au incheiat cu procurorii DNA un acord de recunoastere a vinovatiei. Acest lucru vine dupa ce primarul Dominic Fritz a depus o plangere…

- Doua angajate ale Primariei Timișoara, cercetate de DNA, la plangerea primarului Dominic Fritz, pentru implicarea intr-o schema de fraudare a concursurilor de angajare, au incheiat cu procurorii DNA acord de recunoaștere a vinovației

- Galatasaray l-a imprumutat in sezonul trecut pe Olimpiu Morutan la Pisa, in Serie B, unde mijlocasul roman a avut o prestatie excelenta, care a atras... The post Olimpiu Morutan pleaca de la Galatasaray si semneaza in Serie B appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- ”Lucrarea de la pasarela Gelu – Crizantemelor intra in urmatoarea etapa de executie, cea a constructiei noului pod pietonal si velo. Cel vechi a fost complet demolat, din cauza starii avansate de degradare a elementelor de rezistenta. Practic, noul pod va fi usor accesibil atat pietonilor si biciclistilor,…

- CFR Cluj face o afacere foarte buna din vanzarea tot mai probabila a lui Simone Scuffet, la Cagliari, nou promovata din Serie A.Presa din peninsula a scris ca in joc ar fi vorba despre un milion de euro, suma de transfer pentru Simone Scuffet, cu bonusuri incluse. Alte surse din club vorbesc, insa,…

- Un centru de batrani din Timișoara, unde erau cazate persoane fara adapost, cu o capacitate de 45 de persoane, a fost inchis temporar, din cauza neregulilor gasite. Centrul se afla sub coordonarea Primariei Timișoara, condusa de Dominic Fritz. Potrivit unor surse oficiale citate de Antena 3 CNN, este…