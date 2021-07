Demisii in USR- PLUS Iasi. Anca Lupu si-a dat demisia din organizatie

Saptamana trecuta, Ștefan Tanasa, subprefect de Iași, a fost „ales” președintele organizației județene, spre nemulțumirea a zeci de persoane. Aceasta este demisia mea din uniunea celor care ar fi putut sa salveze Romania, dar n-au facut-o. Dupa 3 ani si 3 luni in politica, cu „oameni noi”, afirm in cunostinta de cauza ca USR, PSD, PNL, UDMR sunt aceeasi mizerie. Pentru putinii oameni decenti care mai raman pe aici: va spun ca, dupa atata vreme si dupa atatea sperante spulberate pentru un viitor macar demn, nu mai vreau sa ma mint. E clar ca a ramane in USR inseamna a alege una din cele doua parti:…