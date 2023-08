Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Bolos a fost intrebat, vineri, cate persoane au demisionat dupa protestul de joi de la Ministerul Finantelor: ”Doua persoane au fost, care vor sa plece la Ministerul Fondurilor. E mai atractiv din punct de vedere salarial, dar nu eu port vina aceasta a acestor salarii mici”. Ministrul a precizat…

- Angajatii din Ministerul Finantelor joaca un rol fundamental pentru dezvoltarea economica a tarii si tocmai de aceea trebuie sa fie rasplatiti pe masura importantei activitatii lor, insa am asteptarea sa trateze fiecare zi cu profesionalism si eficienta, sustine ministrul Finantelor, Marcel Bolos.Acesta…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a afirmat, vineri, ca doua persoane au demisionat in urma protestului spontan de joi de la Ministerul Finantelor. Cele doua persoane doreau transfer la Ministerul Fondurilor Europene. ”E mai atractiv din punct de vedere salarial, dar nu eu port vina aceasta a acestor…

- S-a aflat de la cine a plecat protestul de la Ministerul Finantelor (surse)Protestul de joi de la Ministerul Finantelor ar fi fost pornit de angajati din Directia Juridica, carora ministrul Marcel Bolos le-ar fi refuzat transferul la Ministerul Proiectelor Europene, afirma surse politice. Surse…

- Angajații din Ministerul Finanțelor recurg la gesturi extreme, in ziua in care au declanșat un protest spontan pe holurile instituției care gestioneaza banii Romaniei. Dupa ce Marcel Boloș a ieșit din birou, flancat de garzile SPP, acesta a mers in fața oamenilor revoltați. Langa microfonul de la care…

- Oamenii de la Finanțe iși dau demisia pe capete in fața ministrului ieșit cu garzile din birouAngajații de la Ministerul Finanțelor recurg la gesturi extreme, in ziua in care au declanșat un protest spontan pe holurile instituției care gestioneaza banii Romaniei. Dupa ce Marcel Boloș a ieșit…

- Marcel Boloș, ministrul Finanțelor in guvernul Ciolacu, le-a transmis luni colegilor din conducerea PNL ca a primit vinerea trecuta o comunicare de la Comisia Europeana care cere scaderea deficitului bugetar, in caz contrar urmand sa suspende o parte din fondurile europene de coeziune, au declarat pentru…

- „Ce mizerabil ești, Faraoane, sa ameninți profesorii in stilul asta. Sper sa iți blocheze greva orice deplasare exotica pe care o aveai in program!”, i-a comentat George Simion la o postare a președintelui.Reacția liderului AUR a venit dupa ce Klaus Iohannis a transmis ferm ca greva trebuie sa inceteze.„Greva…