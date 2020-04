Stiri pe aceeasi tema

- O asistenta de la Unitatea de Primiri Urgențe Cluj a fost depistata pozitiv cu noul coronavirus.Problemele din spitalele romanești cresc de la zi la zi. Dupa ce la Suceava, la Focșani, la spitalul Obregia, din București, s-au inregistrat zeci de cazuri de cadre medicale infectate cu coronavirus, iar…

- "Imi tremura fiecare centimetru de corp si imi doresc ca si ultimul idiot care inca mai are senzatia ca asta e doar o raceala, sa inteleaga ca e un virus teribil", este mesajul surorii tinerei doctorite de la Spitalul din Suceava. Mesajul surorii tinerei doctorite din Suceava a fost distribuit pe Facebook…

- Spitalul din Suceava, care raporta de dimineața 26 de cadre medicale infectate cu coronavirus, din care 18 medici, a fost inchis la ordinul Ministerului Sanatații. In fapt, 52 de cadre medicale sunt pozitive, iar activitatea unitații spitalicești practic a fost blocata. Cateva zile spitalul va fi dezinfectat,…

- Nu mai puțin de 11 medici de la Spitalul de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou” Suceava sunt infectați cu coronavirus, informeaza printr-un comunicat de presa, cea mai mare unitate spitaliceasca din județ. Este vorba de medici de la Unitatea de Primiri Urgențe și din secțiile Boli Infecțioase, Pneumologie…

- In Moldova au fost inregistrate 8 noi cazuri de infectare cu noul coronavirus: 7 la Iasi si unul la Suceava, potrivit Grupului de Comunicare Strategica. Doi pacienti internati la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi, diagnosticati cu Covid 19, sunt internati la Terapie Intensiva. Ambii sunt din judetul…

- Nelu Tataru, secretar de stat in Ministerul Sanatații, și Alexandru Rafila, seful Laboratorului Institutului de Boli Infectioase „Matei Bals” din Bucuresti, susțin o declarație de presa despre cazurile de coronavirus din Romania. Libertatea va transmite in direct declarațiile, precum și in format livetext:…

- Starea pacientului infectat cu noul coronavirus, adus in cursul zilei de ieri de la Suceava la Spitalul de Boli Infectioanse din Iasi, este stabila, iar acesta raspunde pozitiv la tratament. Managerul institutiei medicale, Carmen Dorobat, a mai declarat ca, in prezent la Iasi sunt in lucru alte 13 probe…

- Ministerul Sanatații a fost informat de reprezentanții Institutului Național de Boli Infecțioase Matei Balș ca probele pacientei de 33 de ani din Suceava internata in Spitalul de Boli Infecțioase din Iași sunt negative pentru gripa și noul coronavirus.Vom reveni cu amanunte.