Stiri pe aceeasi tema

- Fostul vicepreședinte al USR, Raluca Amariei, și-a anunțat demisia din partid. Aceasta a spus ca formațiunea politica a inceput sa practice „promovarea persoanelor obediente in dauna celor competente”, informeaza Mediafax.„Am intrat in politica in 2016 impreuna cu alți oameni care nu mai facusera politica.…

- Fostul vicepreședinte al USR, Raluca Amariei, și-a anunțat demisia din partid, despre care spune ca se „contamineaza, incet-incet, cu metehnele partidelor vechi: demagogie, promovarea persoanelor obediente in dauna celor competente, marginalizarea și eliminarea vocilor disidente”. Fostul vicepreședinte…

- Fostul vicepreședinte al USR, Raluca Amariei, și-a anunțat demisia din partid, despre care spune ca se „contamineaza, incet-incet, cu metehnele partidelor vechi: demagogie, promovarea persoanelor obediente in...

- "De mai multa vreme asist la agonia USR ca formatiune politica credibila pentru electoratul romanesc. Am intrat in politica in 2016 impreuna cu alti oameni care nu mai facusera politica. (...) Dar de-atunci ceva s-a defectat in USR. Nu stiu ce mecanisme, ce miscari, ce jocuri, ce "agende" au facut…

- Raluca Amariei, fost vicepresedinte la nivel national si fostul lider al filialei judetene Sibiu a USR, a anuntat, luni, ca a demisionat din partidul pe care il vede "in agonie". "De mai multa vreme asist la agonia USR ca formatiune politica credibila pentru electoratul romanesc. (...) Am…

- Raluca Amariei, fost vicepresedinte la nivel national si fostul lider al filialei judetene Sibiu a USR, a anuntat, luni, ca a demisionat din partidul pe care il vede "in agonie". "De mai multa vreme asist la agonia USR ca formatiune politica credibila pentru electoratul romanesc. (...) Am decis sa…

- O noua declaratie pe propria raspundere trebuie completata Aplicația a fost facuta pentru cei care vin in Romania, pentru a ușura sosirile pe aeroporturi. Cei care aterizeaza aici iși introduc datele solicitate, inclusiv adresa unde se vor izola la domiciliu, daca este nevoie - adica daca nu vin…

- Secretarul de stat in Ministerul de Interne, Raed Arafat, a venit astazi, la Parlament, unde s-a intalnit cu președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, pentru a-i prezenta argumentele științifice care ar justifica prelungirea starii de alerta. RRA transmite ca la discuții au participat și liderul…