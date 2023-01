Stiri pe aceeasi tema

- „Am 28 de ani experianța in avocatura și am caștigat enorm de multe procese. 98% de procese caștigate, ceea ce pentru un avocat inseamna extrem de mult. Incep atacurile din partea celor care se afla in spatele OMV.Trebuie raportat la legislația din acel moment. Nimeni nu mai poate fi tras la raspundere…

- "Urmaresc cu foarte mare atentie, in primul rand, pe cei care critica. Sunt unii ne critica pe principiul , dar diseara la ora 18.00 o sa discutam pe larg despre asta. Sunt unii care incearca acuma sa acopere anumite lucruri. Caracatita este uriasa. Diseara (luni seara - n.r.) vom discuta si despre…

- „De 48 de ore de cand am intrat in posesia contractului de privatizare descopar mizerie dupa mizerie. Incerc sa fiu calma, insa amaraciunea care ma incearca dupa ce am citit și am pus cap la cap niște lucruri. Acest contract nu a fost semnat nici de ministrul Economiei, nici de ministrul Privatizarii…

- "Sunt la fel de șocata de ceea ce gasesc. Azi am intrat in posesia unui document suplimentar care confirma jaful pe care cei care au instrumentat privatizarea Petrom l-au facut cu buna-știința. Dincolo de faptul ca acest contract nu este semnat, așa cum ne-am fi așteptat, nici de ministrul Economiei,…

- "Nu-mi revin, tremur de nervi, n-am crezut ca dimensiunea tradarii este atat de mare, n-am crezut ca acești nemernici au putut sa dea aceasta avuție a Romanie aproape pe nimic, de altfel cred ca asta este, probabil, și motivul pentru care nu au dorit ca documentul sa nu fie public. Ce este aici ar trebui…

- „Am cerut abrogarea legii pentru ca Petrom sa intre in proprietatea statului. Nu s-a intamplat nimic. Vorbesc cu ceilalți colegi și le spun sa introduca plx 236/2022 in ședința, mi se spune ca „am uitat”, ca „e complicat”... E complicat sa nu faci ce trebuie in Parlamentul Romaniei?”, a spus Diana Șoșoaca,…

- Comisiile de buget-finante ale Camerei Deputaților și Senatului au adoptat, luni, cu un vot in unanimitate, raportul cu privire la revocarea lui Niculae Badalau din functia de vicepresedinte al Curtii de Conturi, dupa arestarea preventiva a acestuia. De la ora 14.00, plenul reunit se va reuni pentru…

