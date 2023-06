Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a condamnat Rusia, marți, pentru aruncarea in aer a barajului de la hidrocentrala Kahovka din sudul Ucrainei.„Distrugerea barajului Nova Kakhovka este o alta crima de razboi a Rusiei impotriva civililor nevinovați. Rusia și autorii ruși trebuie sa fie trași la raspundere.…

- Cantareata braziliana Astrud Gilberto, cunoscuta in special pentru melodia „The Girl from Ipanema” compusa de Stan Getz si Joao Gilberto, a murit la varsta de 83 de ani.Dupa Gal Costa in noiembrie 2022, dispare un alt simbol al cantecului brazilian, conform News.ro. CITESTE SI Președinția ucraineana…

- Actiunea DNA viza decizia definitiva a magistratilor din Constanta prin care au incetat procesul penal urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale fata de un inculpat Stere Gima suspectat de savarsirea infractiunii de folosire sau prezentare cu rea credinta de documente ori declaratii false,…

- Adrian Groșan ramane in arest preventiv, a decis astazi Curtea de Apel Cluj. Aceeași soarta o au și ceilalți doi inculpați din dosar, Horea Emil Popa și Tudor Ștefan Cirje. Judecatorii de la Curtea de Apel Cluj le-a respins astazi lui Adrian Groșan și celorlalți doi inculpați – Horea Emil Popa și Tudor…

- Primul proces din Romania privind schimbarile climatice, deschis de Asociatia Declic, a demarat la Cluj, fiind sustinut si de alte organizatii de mediu, se arata intr-un comunicat de presa al Asociatiei 2Celsius, preluat de Agerpres. Curtea de Apel Cluj a decis, pe data de 10 aprilie 2023, sa respinga…

- Curtea de Apel Cluj a pronunțat sentința in dosarul de corupție, in care Maria Cociorvan a fost trimisa in judecata pentru faptul ca ar fi dat unui judecator mita zece oua. Instanța a achitat-o post-mortem.Pe langa asta, și fostul judecator care ar fi primit mita a fost condamnat la patru ani de inchisoare…

- Maria Cociorvan, femeia de 72 de ani, care a fost luata cu mascații in 2014 pentru ca ar fi dat mita zece oua a fost achitata acum post-mortem de Curtea de Apel Cluj. Ea a fost acuzata de fapte de corupție și dusa la DNA București.Curtea de Apel Cluj a pronunțat, in cursul zilei de joi, sentința in…

- Ansamblul Castelului Wesselenyi, vandut catre o fundație a statului maghiar și recuperat de Consiliul Județean Salaj, este supranumit ”mandria Transilvaniei”. El a fost vandut catre o firma de apartament din Cluj Napoca, care in aceeași zi a revandut ansamblul catre o societate a statului maghiar. Insa,…