- Primaria Municipiului Timișoara a semnat contractul pentr realizarea etapei de proiectare pentru obiectivul “Cresterea eficientei energetice prin reabilitare termica construcții și instalații la Liceul Teoretic Calderon”. Ofertantul caștigator este TERRA INVEST MANAGEMENT SRL, avand ca subcontractant…

- Licitația pentru stabilirea firmei care va finaliza licitația pentru extinderea la patru benzi a drumului județean dintre Dumbravița și nodul de urcare pe autostrada A1 a atras deja interesul mai multor firme. La finalul lunii decembrie va avea loc inchiderea licitației de pe SEAP, iar președintele…

- Spitalului Judetean Timisoara si GE Healthcare au semnat un acord de parteneriat pentru realizarea unui Centru de Excelenta care va include proiectul de digitalizare al GE Healthcare si va fi implementat in cadrul Unitatii de Terapie Intensiva si Blocului Operator, imbunatatind expertiza clinica,…

- Fie ca ați trecut printr-un eveniment mai neplacut sau sunteți sportiv și aveți nevoie de recuperare medicala, Centrul Medical Orthopedics este alaturi de voi. Clinica are specialiști care concep programele de kinetoterapie sau de fizioterapie personalizate pentru fiecare pacient in parte ținand cont…

- Consiliul Județean Timiș se pregatește sa puna in opera ideea votata de cetațeni in cadrul Bugetarii Participative, prin care la Moșnița se va realiza un miniparc tematic, care sa reprezinte obiectivele turistice și culturale din Timiș, in miniatura. Proiectul „Județul in Miniatura – Parc Tematic in…

- Vicepresedintele USR al CJ Timis, Cristian Mos, va pierde din atributiile sale Directia de Drumuri, dar va primi in schimb DGASPC. Domeniul drumuri trece la celalalt vicepresedinte al institutiei, PNL-istul Alexandru Proteasa. Schimbari de atributii cu sau fara substrat politic la Consiliul Judetean…

- Managerii unitaților medicale sunt tot mai ingrijorați de situație, cu atat mai mult cu cat vremea incepe sa se raceasca, iar iarna bate la ușa, fapt ce va duce in mod automat la o creștere a facturilor la energie electrica, carora li se vor alatura și celelalte scumpiri.La Iași, intr-o situație similara…

- Pe data de 10 octombrie vor incepe lucrarile la noul heliport care se va ridica pe Aerodromul Cioca. Consiliul Județean Timiș a anunțat semnarea contractului de execuție, noua facilitate aeriana va permite chiar și aterizarea elicopterelor din dotarea armatei. Contractul de execuție a fost deja semnat,…