Demareaza campania de recrutare a recenzorilor pentru Recensamantul Populatiei si Locuintelor. Cum se va face plata?

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria orașului Mioveni informeaza ca incheie contracte de prestari servicii pentru un numar de 8 recenzori pentru autorecenzarea asistata (ARA) și 26 de recenzori pentru colectarea datelor Recensamantului populației și locuințelor din orașul Mioveni. MODALITATEA DE CONTRACTARE: Contract de servicii…

- Primaria orașului Mioveni informeaza ca incheie contracte de prestari servicii pentru un numar de 8 recenzori pentru autorecenzarea asistata (ARA) și 26 de recenzori pentru colectarea datelor Recensamantului populației și locuințelor din orașul Mioveni. MODALITATEA DE CONTRACTARE: Contract de servicii…

- In acest an are loc Recensamantul populației și locuințelor. Primul recensamant fara hartie din istoria recensamintelor din Romania! Guvernul a detaliat mecanismul de realizare on-line a recensamantului pentru populatie si locuinte, proces ce a inceput azi, 1 februarie 2022. Chestionarul este conceput…

- Guvernul urmeaza sa aprobe, luni, intr-o sedinta organizata in format hibrid, o serie de hotarari privind organizarea si desfasurarea Recensamantului Populatiei si Locuintelor din Romania, proces amanat in anul 2021 pentru anul in curs din cauza pandemiei. Astfel, Executivul va adopta forma si continutul…

- Campania de recrutare are ca scop ocuparea a 444 de locuri de rezervisti voluntari Conform unor date, in acest moment, Romania are 70.000 de militari activi Ministerul Apararii Nationale MApN organizeaza o campanie suplimentara de recrutare si selectie, pe locurile ramase neincadrate anul trecut, pentru…

- Direcția Județeana de Statistica Brașov incepe campania de recrutare a recenzorilor pentru Recensamantul Populației și Locuințelor (RPL). Recensamantul Populatiei si Locuintelor este o cercetare statistica de mare anvergura, care are ca obiectiv prioritar producerea de statistici oficiale nationale…

- Ministerul Apararii Naționale organizeaza o campanie suplimentara de recrutare și selecție pentru cetațenii care doresc sa indeplineasca serviciul militar in rezerva, in calitate de rezervist voluntar in Armata Romaniei, pe locurile ramase neincadrate in anul 2021. Astfel, campania de recrutare are…

- Ministerul Apararii Naționale organizeaza o campanie suplimentara de recrutare și selecție pentru cetațenii care doresc sa indeplineasca serviciul militar in rezerva, in calitate de rezervist... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!