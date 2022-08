Scrumbia de Dunare este unul dintre putinii pesti migratori din Romania, una dintre cele mai interesante curiozitati legate de aceasta specie fiind ca in timpul migratiei pe fluviu spre locurile de reproducere nu se hraneste. Alosa immaculata, scrumbia de Dunare, are corpul alungit, pe spate are nuante de verde si albastru, iar lateralele sunt argintii. Lungimea obisnuita a unui exemplar este de 25-35 de centimetri, dar se poate captura legal atunci cand atinge 22 de centimetri. ”Scrumbia de Dunare nu se hraneste in perioada migratiei pe fluviu, ci numai in mare, iar hrana sa este formata pana…