De'Longhi cumpara o noua fabrica in Romania, in localitatea Madaras, judetul Bihor Grupul De'Longhi, producator de aparate de cafea si de gatit, cumpara un nou centru de productie in Romania, in localitatea Madaras din judetul Bihor.

In aceasta noua locatie, compania va angaja peste 500 de persoane si va consolida prezenta grupului in regiune. Platforma industriala are 25.000 de metri patrati, iar o parte dintre echipamentele existente vor fi folosite in viitoarea activitate de productie. "Tranzactia este menita sa sprijine cresterea organica urmarita de Grup pentru principalele piete, in concordanta cu strategia de reducere a timpului de productie… Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

