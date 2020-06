Percepția directorilor financiari din Romania cu privire la evoluția principalilor indicatori financiari ai companiilor pe care le conduc s-a schimbat dramatic in doar cateva luni din cauza pandemiei de COVID-19, potrivit studiului CFO Survey Romania, realizat pe Deloitte in perioada aprilie-mai 2020 pe baza opiniilor exprimate de directorii financiari din țara noastra. Principala ingrijorare a directorilor financiari pentru acest an este legata de scaderea cererii, 73% dintre participanți estimand o scadere a cererii interne, iar 45% dintre ei, a cererii externe. Ponderea celor care se așteapta…