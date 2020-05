Depunerea declaratiei rectificative este o optiune, insa aceasta se poate traduce si in costuri de conformare mai mari pentru contribuabil sau in aglomerarea sistemului de depunere online a declaratiilor unice cat mai aproape de termenul legal, potrivit consultantilor Deloitte.



Simona Badoiu, Manager, si Radu Derscariu, Director, Global Employer Services, Deloitte Romania explica, intr-un material remis vineri AGERPRES, ca in contextul pandemiei COVID-19, autoritatile romane au acordat o serie de facilitati la plata taxelor, atat pentru persoanele fizice, cat si pentru firme. Printre…