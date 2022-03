Vladimir Putin a spus, joi seara, intr-o declarație de presa, ca operațiunea militara a Rusiei in Ucraina se desfașoara conform planului, iar soldații ruși acționeaza ca niște „adevarați eroi”. Totodata, liderul de la Kremlin a acuzat „neonazistii” ucraineni ca folosesc populatia ca scuturi umane in fata ofensivei Rusiei. Participand la o reuniune a Consiliului de Securitate al Rusiei, Putin a apreciat ca soldatii rusi sunt „adevarații eroi” in ofensiva impotriva Ucrainei si a sustinut ca fortele ucrainene impiedica civilii sa utilizeze coridoarele umanitare create de armata rusa. Totodata, Putin…