Delirul lui Putin impune în universități o nouă materie despre “măreția rusă”. “Occidentul se prăbușește, viitorul nostru strălucește” In universitațile din Rusia va aparea o noua materie obligatorie, care va studia “ideologia rusa”. Surse apropiate Kremlinului au declarat ca noua materie urmarește sa elimine din instituțiile de invațamant din Rusia gandirea liberala și principiile care o caracterizeaza. Jurnaliștii siteului independent Meduza au discutat despre aceasta noua abordare in universitațile din Rusia cu doua persoane apropiate Kremlinului. “Tinerii trebuie sa ințeleaga ideologia – adica unde se indreapta Rusia și de ce”, spune una dintre sursele apropiate biroului președintelui rus. Școlile publice din Rusia au introdus… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

