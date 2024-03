Delirul controlat al lui Cozmin Gușă Dupa ce a fost alungat de Basescu și exclus din PSD, fitilistul Cozmin Gușa vrea sa demonstreze și in AUR ca el nu e inutil. El e nociv. Dar sa o luam pe puncte, sa lucram științific, pentru ca Gușa e fizician și ar merita Premiul Nobel pentru lucrarea „Coeficientul de frecare la alunecarea pe […] The post Delirul controlat al lui Cozmin Gușa first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

