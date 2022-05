Stiri pe aceeasi tema

- Bursa de Spectacole de la Sibiu, singura structura de acest gen din Romania și una dintre cele mai valoroase din lume, se va desfașura in perioada 27-30 iunie 2022, in aceeași tripla dimensiune – fizica, hibrida și online, in cadrul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu. Participanții prezenți…

- Destinația premium pentru relaxare și golf, Theodora Golf Club, primește din nou iubitorii de sport care, incepand de sambata, 16 aprilie, sa pot bucura din nou de cel mai mare teren de golf din Romania. Aceștia se alatura oaspeților care, inca de la inceputul primaverii, profita de toate facilitațile…

- Chiar daca prețul din acest an la carnea de miel este mai mare cu 30-40%, fața de anul trecut, nu se poate spune ca este un nivel in masura sa-i mulțumeasca pe crescatori. Și aceasta in condițiile in care costurile de producție s-au marit semnificativ, in special la porumb, și probabil vor mai crește.…

- Razvan Cuc, clujeanul care conduce franciza imobiliara ReMax in Romania, a sustinut ca un investitor a cumparat o scara intreaga de bloc din Cluj-Napoca, in conditiile in care apartamentele nici nu existau, iar astfel de situatii nu sunt atat de rare. Pretul: 1 milion de euro.

- Andreea Esca și Alexandre Eram au fost dați in judecata Asociația Fondului Imobiliar, instituție a Primariei Capitalei. Cel mai probabil din cauza unor nereguli cadastrale ”moștenite” de la fostul proprietar. Vila pentru care instituția subordonata Primariei Capitalei a recurs la proces, este situata…

- Un mic lanț de benzinarii care a umflat prețul la carburanți la 9,99 lei, isi cere scuze si inapoiaza diferenta de bani clienților Un mic lanț de benzinarii din Romania, care are stații in Sibiu, Turda și Timișoara, a anunțat public ca iși cere scuze pentru majorarea artificiala a prețurilor și returneaza…

- Criza economica afecteaza grav Romania! Prețul de la benzinaria Mol din Beiuș, județul Bihor, a urcat cu 2,10 lei in doar cateva minute și a ajuns la 11,10 lei / litru. Participanții la trafic au realizat imagini cu noul preț, transmite bihon.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Rușii au dat dovada de nesimțire fara limite la un concurs regional de robotica, desfașurat la Sankt Petersburg, in Rusia, care are loc duminica, pe 27 februarie. Organizatorii concursului le-au cerut celor din echipa din Romania sa indeparteze drapelul țarii de pe standul de concurs și de pe robot.Participanții…