Stiri pe aceeasi tema

- Anca Serea a luat decizia de a-și vinde o parte dintre hainele pe care nu le mai poarta. Soția lui Adrian Sina a scos la vanzare obiecte vestimentare noi, dar și unele pe care le-a mai purtat o singura data.Se pare ca garderoba Ancai Serea a devenit neincapatoare, astfel ca a luat decizia de a scapa…

- Cum se simte CRBL dupa accidentul de motocicleta Duminica, in jurul pranzului, CRBL a fost implicat intr-un accident rutier. Artistul se afla pe motocicleta cand a incercat sa depașeasca o coloana de mașini in Hațeg, județul Hunedoara. Conform polițiștilor, acesta ar fi lovit in plin o autoutilitara.…

- Un videoclip cu comandantul unei aeronave American Airlines care transmite un mesaj pasagerilor a devenit viral, dupa ce discursul sau a fost postat pe Instagram saptamana trecuta, relateaza Insider.

- Vedetele poarta cizme galbene ca in desene animate Big Red Boot by MSCHF au aparut mai nou și in varianta galbena. Cizmele fac parte din cea mai noua colecție lansata de MSCHF in colaborare cu Crocs. Vezi aceasta postare pe Instagram O postare distribuita de Paris Hilton (@parishilton) Paris Hilton…

- Selena Gomez a implinit 31 de ani. Cum a sarbatorit! Selena Gomez a implinit 31 de ani. Ziua de naștere a vedetei a fost sambata, iar evenimentul a fost marcat printr-o petrecere de zile mari. La petrecerea aniversara, Selena a avut alaturi o mulțime de prieteni. Printre aceștia s-au numarat și vedete…

- Cristiano Ronaldo a depașit un nou record, de data aceasta in lumea afacerilor. Starul portughez este vedeta cea mai bine platita pentru o reclama pe Instagram, dupa ce a reușit sa o depașeasca pe Kylie Jenner. Pentru o singura postare primește 1.87 milioane de lire sterline, capitol care il situeaza…

- Organismul are o funcție de termoreglare cu obiectivul de a menține constanta temperatura corpului in jurul valorii de 37 °C. Asta inseamna ca orice mancare sau bautura consumam va trebui adusa in jurul acestei temperaturi, ceea ce presupune o cheltuiala termica suplimentara, care ne incalzește. Bauturi…

- Cum aratau Victoria si David Beckham la prima lor intalnire David și Victoria Bekcham inca formeaza unul dintre cele mai frumoase cupluri, la 24 de ani dupa ce au devenit soț și soție. Cei doi s-au casatorit pe data de 4 iulie 1999, in Luttrellstown Castle, in apropiere de Dublin. Vezi aceasta postare…