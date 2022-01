Stiri pe aceeasi tema

- Dupa lansarea piesei „Gagicaria”, Cezar Guna revine cu piesa “Cand sunt singur”, povestea unei iubiri nerezolvate. Este o piesa pop, dinamica, romantica, cu care publicul se poate identifica foarte ușor datorita poveștii de dragoste in care unul iubește mai mult decat celalalt. Piesa a fost compusa…

- Smiley lanseaza „Nu mai exista dup-aia”, al doilea scurt-metraj din serialul muzical „Mai mult de-o viața”, in care cei trei prieteni din copilarie, personajele principale ale poveștii in 5 episoade, traiesc acum gustul iubirii adolescentine care-i poarta intens și dramatic intre extaz și agonie. „O…

- In urma cu doua saptamani, The Motans a lansat cea mai sincera și autentica scrisoare de dragoste pe care mulți dintre noi am fi vrut sa o scriem. Vorbim aici de piesa „In Golul Tau” ce astazi este coloana sonora a multor cupluri. Astazi, scrisoarea trimisa acum doua saptamani, se transforma in film…

- Dupa ce au lansat impreuna „Departe de noi”, Arando Marquez colaboreaza din nou cu Julian pentru „Mai stai”, o piesa de suflet, cu un mesaj emoționant. „Te rog, baby, mai stai, de la tine sa-mi dai un bilet spre rai” sunt versurile sensibile prin care cei doi artiști canta despre iubirea necondiționata,…

- Post Malone si The Weeknd continua sa se pregateasca pentru noile lor ere, de data aceasta, cu o piesa impreuna – „One Right Now”. Acesta este al doilea single pe care Malone l-a lansat in 2021, dupa lansarea din iulie a piesei „Motley Crew”. The Weeknd a colaborat recent cu grupul EDM Swedish House…

- „Cosita Loca” este single-ul pe care Anaira il lanseaza, o piesa fresh cu good vibes, ce te duce cu gandul la zilele insorite de vara. Compusa de catre Laurențiu Duța alaturi de Sergiu Buta și Giraldo Mazo, „Cosita Loca” este o piesa cool ce vorbește despre prima privire și atracție, dans și pasiune.…

- Olivia Addams revine cu un nou single dupa hit-urile “Are we there”, “Dumb” și “Stranger”. Piesa “Chameleon” vorbește despre o lume colorata destinata celor ce iși traiesc viața dupa propriile reguli. Cei mai norocoși dintre noi traiesc dupa cum iși doresc, in propria bula, fara a ține cont de parerile…

- The Motans revine cu un nou single pe care, dupa cum spune și numele lui, o sa fim tentați sa il ascultam la nesfarșit. Ritmurile hipnotice alaturi de versurile pline de emoție ne transpun in povestea artistului, o poveste unde timpul se oprește in loc in momentul in care privim ochii acelei persoane…