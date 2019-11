Delia Rus lanseaza “Noua eu”, o piesa care ii redefineste muzica

Delia Rus a debutat in 2016 cu “Daca pleci”, piesa ce a adus-o in atentia reflectoarelor in scurt timp, adunand peste 20 de milioane de vizualizari pe Youtube in mai putin de 12 luni. A urmat “Tatuaj pe inima” si colaborarea cu Karo & Doddy – Tot mai departe, ambele lansari generand milioane de accesari. Succesul lansarilor sale a adus-o in atentia organizatorilor Media Music Awards, Delia fiind invitata sa deschida editia din 2017 cu noul sau single: “Inimi straine”. 2018 a aduds colaborarea cu Tranda si Otrava pe “Ochii la mine”, dar si o poveste de dragoste cantata in 3 piese – “Fericire /…