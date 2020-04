Delia Rus lanseaza EP-ul “Jurnal de introvertit”

Dupa lansarile pieselor “Weirdo (Imi pierd mintile)” si “Gandurile”, Delia Rus impartaseste cu noi restul EP-ului “Jurnal de introvertit”. Avand o productie urbana, cu o atmosfera pop, cele 5 piese sunt strans legate in jurul gandurilor si sentimentelor Deliei, asa cum ne-a obisnuit artista cu muzica ei de pana acum. “Jurnal de introvertit” este o fereastra larg deschisa catre capul si inima Deliei Rus. “La mijloc de februarie mi-am dat demisia ca sa ma axez putin doar pe mine. Si am vrut sa fac Ep-ul asta, in speranta c-o sa ma ajute sa inteleg mai mult din ce se intampla in mintea mea. S-a simtit…