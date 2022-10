Delia nu vrea copii. Scandal enorm: Ne vrea mai puțini pe planetă Delia nu vrea copii și a declarat acest lucru in public, de curand. S-a iscat un scandal enorm, de la faptul ca ne vrea mai puțini pe planeta și pana la tot felul de declarații pro sau contra ale persoanelor, publice, vedetelor, etc. Delia a facut marturisiri despre viața personala pe rețelele de socializare. Cantareața a dezvaluit motivele pe care le are pentru a nu face un copil. Vedeta este casatorita de ani buni cu afaceristul Razvan Munteanu, dar, deocamdata nu-și doresc sa aiba un urmaș. Cei doi iși petrec timpul liber plimbandu-se prin vacanțe exotice in toata lumea. Delia nu vrea copii.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Delia a fost aspru criticata in spațiul public pentru ca nu vrea copii, multe vedete au aparat-o, printre acestea se numara și Iulia Albu. Cele doua vedete se cunosc de ani de zile, ba chiar au stat și la masa juraților impreuna in show-ul „iUmor”, de la Antena 1. „Se vede cat este de egoista…

- Lora, scandal cu o vedeta pe internet. Totul a pornit de la copii. Celebra doctorița plasticiana Adina Alberts i-a transmis Deliei un mesaj cu privire la conceperea unui copil. Subiectul a starnit mare valva in mediul online in ultimele zile. Medicul a scris pe contul sau public cateva randuri despre…

- In urma cu doar cateva zile, Delia a postat pe TikTok un video, in care explica de ce nu vrea sa devina mama, in urma intrebarilor venite din partea celor care o urmaresc, cu privire la acest subiect. Mesajul artistei a starnit numeroase controverse, mulți criticand-o pentru decizia ei. Cabral se afla…

- Gina Matache a sarit in apararea fiicei sale, dupa ce cantareața a fost aspru criticata in urma declarațiilor pe care le-a facut despre copil. Delia a marturisit ca nu vrea sa faca copii.In urma cu doar cateva zile, Delia a spus pe TikTok care este motivul pentru care nu vrea sa devina mama. „Ar trebui…

- Mulți au criticat-o in mediul online pe Delia dupa ce a spus public, pe rețelele de socializare, ca nu vrea sa faca copii. Declarațiile au ajuns și la urechile prezentatorului Mircea Badea, care i-a luat apararea cantareței in emisiunea lui de la Antena 3. „A face un copil este un gest egoist. A nu…

- Dupa ce Delia a recunoscut public ca nu-și dorește un copil, Mircea Badea a avut o reacție complet neașteptata. Ce a spus prezenzatorul de la Antena 3 CNN?’ Delia a starnit multe controverse dupa explicațiile pe care le-a dat privind motivul pentru care nu dorește un copil. Vedeta, care are o cariera…

- Mircea Badea a revenit in centrul atenției mass-media, dupa ce a reacționat privind declarațiile Deliei de pe TikTok, videoclip in care artista explica motivele pentru care a ales sa nu aduca un copil pe lume. Ce a spus realizatorul TV de la Antena 3 despre dezvaluirile juratei de la iUmor. Cum i-a…

- Cantareața Delia Matache a isterizat Romania dupa ce a anunțat ca nu vrea sa aiba copii. Vedeta e supusa in ultima perioada unui tir de intrebari privind viața ei privata și luata la rost fiindca inca are copii. Daca pana acum Delia a evitat subiectul spunand ca inca nu e momentul potrivit sa aiba…