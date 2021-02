Stiri pe aceeasi tema

- Loredana Groza este una dintre cele mai controversate artiste, caci arata demențial, dar și pentru ca traiește in lux și opulența, spre marea invidie a multora. Insa, ce nu știu internauții este faptul ca lucrurile au stat total altfel cu mulți ani in urma. Jurata de la ”X Factor” a vorbit la Antena…

- Face ce face și ajunge din nou sa ne impresioneze! Loredana Groza a spus unde nu ii place sa fie atinsa! Dezvaluirea facuta de jurata X Factor, in direct! Fanii au innebunit cand au auzit declarațiile focoasei blondine!

- ”Lori din Onești” și-a bagat toate fanele in boala! Cine este barbatul ”sensibil” care o menține in forma pe Loredana Groza? S-a filmat langa el și fanii au innebunit! A spus totul despre ”pozițiile” in care face sport!