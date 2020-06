Stiri pe aceeasi tema

- Delia (38 de ani) a anunțat ca va susține trei concerte ”Cum era”, pe 6, 7 și 8 iunie, de la orele 20.00, pe ”Verde Stop Arena”, la iarba verde, cu distanțare sociala, informeaza click.ro. „Daca in luna mai nu s-a putut ține, nu-i nimic, facem nu unul, ci 3 show-uri in primul weekend din […]

- Delia este totuti o artista de top, astfel ca pentru concertul programat pe 5 iunie deja nu mai sunt bilete. Cum ar putea arata concertele live in perioada urmatoare. Danezii au oferit un exemplu plin de ingeniozitate Cel mai ieftin tichet la unul din concertele Deliei costa 290 de…

- Delia ar fi trebuit sa organizeze, pe 31 mai, primul concert drive-in din Romania dupa ce restricțiile de circulație au fost relaxate. Din pacate autoritațile romane n-au fost de acord, interzicand evenimentele de acest tip. Acesta ar fi trebuit sa aiba loc in București, la Romexpo, iar in fiecare mașina…

- Un centru "drive-in" de testare COVID-19 RT-PCR a fost deschis in Bucuresti, urmand sa deserveasca orice persoana care doreste un astfel de test, fara programare prealabila, pretul fiind de 390 de lei.

- Candidații la facultațile universitaților de Medicina și Farmacie din țara: București, Iași, Targu Mureș, Cluj-Napoca, Timișoara și Craiova vor susține examenul de admitere duminica, 26 iulie.Conform rectorului UMF "Carol Davila" din București, Viorel Jinga, citat de Hotnews, la toate universitațile…

- In „ajunul” lansarii noului sezon al serialului La Casa De Papel l-am luat un pic la intrebari pe actorul Darko Peric, cel care il joaca pe Helsinki in La Casa de Papel. Printre altele, am aflat ca Darko Peric a ajuns in Romania, la facultate, in anul 1995, atunci cand, dupa cum spune, semnele comunismului…

- Pregatirile pentru SAGA FESTIVAL 2020, care se va desfașura intre 5-7 iunie in București merg inainte. „Pentru echipa SAGA Festival, protejarea sanatații și a siguranței participanților este prioritara. Monitorizam cu atenție evoluția situației in contextul generat de raspandirea COVID-19 și colaboram…