Oficiali americani si nord-coreeni s-au intalnit luni dimineata la hotelul Ritz Carlton din Singapore, cu o zi inaintea summitului la care vor sta fata in fata presedintele Statelor Unite, Donald Trump, si liderul de la Phenian, Kim Jong Un, transmit DPA si Reuters. Dialogul preliminar ar urma sa reduca divergentele bilaterale in vederea evenimentului despre care Trump a avertizat ca reprezinta "o unica incercare". Ambasadorul SUA in Filipine, Sung Kim, care si-a reprezentat diplomatic tara si in Coreea de Sud, a condus delegatia americana, iar Choe Son Hui, adjunct al ministrului de externe nord-coreean,…