Stiri pe aceeasi tema

- Acesta este primul guvern care face și indexare și recalculare in același an, spune premierul Marcel Ciolacu despre majorarea pensiilor. Condiția, adauga el, este ca legea sa fie adoptata in Parlament pana pe data de 20 noiembrie. Premierul a mulțumit m

- Pe final de an, agribusiness-ul din Romania marcheaza cea mai importanta investiție externa: un miliardar ceh controversat, fost premier, a preluat pachetul majoritar de 65% al traderului de cereale East Grain din Cluj, controlat de oameni de afaceri romani și maghiari. In urma tranzacției, Agrofert,…

- Slovacia va impune controale temporare la granița sa cu Ungaria pentru a face fața afluxului tot mai mare de migranți, a anunțat miercuri guvernul, in timp ce Polonia și Republica Ceha au introdus controale la granițele Slovaciei. In acest an, Slovacia a trebuit sa faca fața unei creșteri de 11 ori…

- Germania va introduce saptamana aceasta controale la frontierele cu Polonia și Republica Ceha, a anunțat miercuri ministrul german de Interne, Nancy Faeser, informeaza Mediafax.Autoritațile din Germania au luat aceasta decizie dupa ce au constatat ca solicitarile de azil au crescut, in premiera,…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, la inceputul ședinței de guvern de luni, ca a fost finalizat pachetul de masuri fiscale pe care iși va asuma raspunderea in Parlament. „Romania nu-și mai permite facilitați și privilegii de 75 de miliarde de lei, plus o evaziune fiscala de 150 de miliarde de lei pe…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat astazi ca voucherele de vacanța vor fi menținute doar pentru anumite niveluri de salarizare, conform noilor masuri fiscale pregatite de Guvern. Pentru bugetarii cu salarii de peste 8.000 lei net, Coaliția va taia aceste vouchere. Liderul PNL și președintele…

- „Nu am discutat cu Marcel Bolos astazi. Ieri cand am discutat era aceasta optiune de a nu creste TVA”, a afirmat Nicolae Ciuca, intrebat marti la Parlament despre faptul ca ministrul de Finante Marcel Bolos a spus ca nu va creste TVA, in planul cunoile masuri fiscale. Chestionat daca o crestere a TVA…

- Discuțiile de la nivel național despre ordonanțele de urgența pregatite de guvern au ajuns și la nivel local. La Timișoara, subiectul a fost discutat și de useriștii Ruben Lațcau, viceprimar al Timișoarei, și Nicu Falcoi, deputat. O victima colaterala a acestora a fost Alin Nica, președintele Consiliului…