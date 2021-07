Stiri pe aceeasi tema

- Delegația PSD din Parlamentul European cere Guvernului Cițu sa se reconecteze urgent la agenda cetațeanului sau sa demisioneze de indata, in contextul in care Romania a lipsit de la Consiliul ministrilor de finante (ECOFIN), for care va aproba inclusiv PNRR-ul țarii noastre, premierul fiind ocupat sa…

- Lotul de fotbal al Romaniei pentru Jocurile Olimpice a facut ultimele teste pentru coronavirus inaintea plecarii in Japonia, potrivit news.ro. “Ultima testare COVID in Romania pentru #tokyotricolori: rezultate NEGATIVE, plecam in formula completa spre Jocurile Olimpice!”, se arata pe site-ul…

- Delegatia a fost conduse de Anna Bjerde, vicepresedinte pentru Europa si Asia Centrala. Banca Mondiala a felicitat Guvernul Romaniei pentru cresterea economica asteptata in 2021, Romania fiind printre putinele tari in care contractia economica din 2020 ar urma sa fie recuperata in 2021, in totalitate.…

- Camera Deputatilor si Senatul au respins, in sedinta comuna, marti, motiunea de cenzura initiata de PSD si intitulata “Romania esuata. Recordul ‘fantastic’ al Guvernului Citu”. In textul motiunii, PSD sustinea ca guvernarea PNL-USR-UDMR conduce economia Romaniei ‘spre prapastie cu o viteza uluitoare’…

- Interesul pentru mașinile puțin poluante a ajuns la fel de mare ca pentru motorizarile diesel, in programul “Rabla” Sondaj Autovit.ro Aproximativ 3 din 10 utilizatori Autovit.o iși doresc sa cumpere o mașina electrica sau hibrid prin programul de reinnoire a parcului auto din Romania; In aceeași proporție…

- „Am decis inscrierea pe ordinea de zi a viitoarei sedinte a plenului, indiferent ca e sedinta de marti in care se dezbate si se voteaza motiunea de cenzura sau va fi o alta sedinta convocata, si numirea presedintelui Consiliului National al Audiovizualului. Conform procedurilor legale, dupa respingerea…

- Vicepremierul Kelemen Hunor le transmite partenerilor de coaliție din USR-PLUS ca nu exista niciun motiv pentru schimbarea premierului Florin Cîțu și ca nu poate fi acceptata o astfel de solicitare. Președintele UDMR a declarat, joi, pentru DigiFM, ca nu poate fi aruncata țara în criza…