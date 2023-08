Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta faza a competiției participa 48 de echipe, dupa cum urmeaza: 30 de castigatoare ale meciurilor din turul 2, inclusiv doua invingatoare in faza regionala 18 participante in Liga 2 Casa Pariurilor, editia 2023-2024, care nu au intrat in competitie in turul anterior Iata programul meciurilor…

- Echipa de fotbal Unirea Dej va intalni sambata, 5 august, de la ora 11, pe teren propriu, formația nou-promovata CSM Alexandria. Meciul conteaza pentru prima etapa din Liga 2 – sezonul 2023-2024. Acesta va fi prima partida oficiala cu Dacian Nastai pe banca dejenilor, dupa desparțirea de Dragoș Militaru…

- Echipa FCSB a ajuns la a treia victorie in campionat, in tot atatea etape, dupa ce s-a impus cu 2-0, la Galați, in fața Oțelului Sursa articolului: FCSB s-a impus cu emoții la Galați, 2-0 cu Oțelul Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- A 24-a ediție a Zilelor Orașului Seini – Cetatea Zynir va avea loc in weekend-ul 15-16 iuli. Evenimentul este organizat de Orașul Seini și Consiliul Local cu sprijinul Consiliului Județean Maramureș. Timp de doua zile vor avea loc o serie de evenimente culturale, sportive, recreative, artistice și de…

- Ediția a doua a unei expozitii interactive, dedicata Zilei Inventatorilor Maghiari, poate fi vizitata timp de patru zile, incepand de azi, in cladirea fostei Fabrici de tigarete din Sfantu Gheorghe. Purtatorul de cuvant al Primariei, Vlad Manolachescu: E a doua ediție a Zilei Inventatorilor Maghiari…

- Finala UEFA Champions League a avut loc sambata, 10 iunie, pe Stadionul Olimpic „Ataturk" din Istanbul, intre formația italiana Inter Milano și Manchester City. Meciul a fost caștigat de britanici (FOTO 1), cu scorul de 1-0, prin reușita semnata de mijlocașul spaniol Rodri, in minutul 68 (FOTO 2). „Cetațenii",…

- Ediția inaugurala a Cupei Romaniei la beach handball are loc anul acesta la Baia Mare, in perioada 31 iunie – 2 iulie, și se va desfașura pe baza de inscriere. Competiția este organizata de Federația Romana de Handbal, in colaborare cu Asociația Plaja de la Munte și se desfașoara in sistem open, fara…

- Festivalul-concurs „In memoriam Vasile Contiu", editia a XI-a va avea loc in perioada 19-20 iulie 2023. Potrivit Regulamentului de organizare a manifestarii, inscrierea participantilor va avea loc in perioada 1.06-12.07, preselectia urmand a avea loc in data de 15 iulie prin jurizarea online a candidatilor.…