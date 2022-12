Stiri pe aceeasi tema

- Vremea va fi mai calda decat in mod obisnuit la nivelul intregii tari, atat de Craciun cat si de Revelion, iar ninsorile vor fi prezente doar la altitudini de peste 1.800 de metri, a declarat, joi, pentru AGERPRES, Elena Mateescu, director general al Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM). ‘Vom…

- La Cluj-Napoca a devenit o tradiție ca Noul An sa fie sarbatorit de clujeni și turiști in inima orașului. Primaria Cluj-Napoca a pregatit un program special pentru Revelion 2023 cu artificii, concerte și șampanie.

- Filarmonica Pitești va concerta in premiera, de Revelion, de la ora 19.00, in Piața Primariei Pitești. Invitați sunt dirijorul Constantin Grigore, soliștii Vlad Mirița și Ana Cebotari. Citește și Celebrul concert pentru violoncel al lui Dvorak, in prima audiție, la Filarmonica Pitești De la ora 20.30,…

- Filarmonica Pitești, concert in premiera, de Revelion! Pentru prima data de la inființare, Filarmonica Pitești va concerta chiar in noaptea dintre ani! Pe 31 decembrie, de la ora 19.00, piteștenii sunt invitați in Piața Primariei. Invitați sunt dirijorul Constantin Grigore, respectiv soliștii Vlad Mirița…

- Primaria Municipiului Dej in colaborare cu Garnizoana Dej organizeaza joi, 1 Decembrie, manifestari dedicate ZILEI NATIONALE a ROMANIEI. Activitațile vor debuta la ora 15:00 printr-o slujba religioasa, alocuțiuni și depunere de coroane la bustul Cardinalului Iuliu Hossu din cartierul 1 Mai. De la ora…

- Primaria Municipiului Dej informeaza ca prin Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) se va finanța programul ”Prima Conectare la sistemul public de alimentare cu apa și de canalizare”. Programul vizeaza sprijinirea familiilor și persoanelor singure cu venituri reduse (care au media veniturilor…

- Bistrițenii sunt așteptați in noaptea de Revelion pe pietonalul Liviu Rebreanu. In urma sondajului facut de municipalitate, pe scena va canta Andra. La cumpana dintre ani, municipalitatea ii invita pe bistrițeni sa petreaca pe Pietonalul Liviu Rebreanu. Inca din 14 septembrie, prin intermediul aplicației…