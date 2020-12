Stiri pe aceeasi tema

- Internationalul croat Dejan Lovren, legitimat la Zenit Sankt Petersburg, a pus la dispozitia familiilor afectate de cutremurul de marti hotelul sau din Novalja. “Dragi locuitori din Petrinja, Pun hotelul meu din Novalja la dispozitia a 16 familii care sunt afectate cel mai mult. Daca…

- O fetita si-a pierdut viata si mai multe persoane au fost ranite in puternicul cutremur produs marti la pranz in centrul Croatiei, care a provocat ample distrugeri in orasul istoric Petrinja, epicentrul seismului ce a avut o magnitudine de 6,4, conform institutului de geofizica al SUA sau 6,2 conform…

