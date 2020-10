Stiri pe aceeasi tema

- Liderul mondial Novak Djokovic, 33 de ani, l-a invins pe rusul Karen Hacianov, 24 de ani, 16 ATP, scor 6-4, 6-3, 6-3, și s-a calificat in sferturile de finala de la Roland Garros 2020. Conform Gazetei Sporturilor, in primul set, la scorul de 4-3 pentru Nole și 40-40 pe serviciul rusului, sarbul a returnat…

- "Oh, Doamne, a fost un deja-vu! Chiar vreau sa vad ce a suferit, am vazut ca avea o mica vanataie acolo unde a primit lovitura. Dar ma bucur ca s-a comportat cu mare curaj, mai ales ca mingea a venit de aproape,” a fost reacția liderului mondial dupa meci. Tenismanul sarb Novak Djokovici,…

- Liderul mondial Novak Djokovic (33 de ani) l-a invins pe rusul Karen Khachanov (24 de ani, 16 ATP), scor 6-4, 6-3, 6-3, și s-a calificat in sferturile de finala de la Roland Garros 2020. Novak Djokovic a fost pus in dificultate pentru prima data de la startul competiției. Khachanov, unul dintre cei…

- ​Stefanos Tsitsipas a fost prea puternic pentru Grigor Dimitrov, grecul câștigând duelul din optimi în trei seturi, scor 6-3, 7-6(9), 6-2. Pentru un loc în semifinale, Tsitsipas se va duela cu Andrey Rublev (a trecut de Marton Fucsovics). Cap de serie numarul 5 și unul…

- ​Novak Djokovic este de parere ca lucrurile trebuie sa țina pasul cu tehnologia și în tenisul de câmp, iar în acest sens liderul mondial le propune conducatorilor sportului alb sa se foloseasca mult mai mult de hawk-eye.Vrea sa fie eliminați arbitrii de linie "Tehnologia…

- ​​Novak Djokovic nu a facut risipa de energie în primul tur de la Roland Garros. Liderul mondial a pierdut doar cinci game-uri (scor 6-0, 6-2, 6-3) în fața suedezului Mikael Ymer (80 ATP), dupa un meci care a durat o ora și 38 de minute. În runda urmatoare, sârbul se va duela…

- Belarusa Victoria Azarenka (59 WTA) a caștigat turneul WTA de la Cincinnati, dotat cu premii totale de 1.950.079 dolari și care a avut loc anul acesta la arenele Flushing Meadows din New York dupa ce adversara sa din finala, nipona Naomi Osaka, nr.

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal, numarul 2 mondial si detinatorul trofeului la US Open, a anuntat marti, pe retelele de socializare, ca nu isi va apara titlul la New York in acest an, din cauza conditiilor sanitare incerte. „Dupa o analiza atenta, am decis sa nu particip la US Open in acest an. Situatia…