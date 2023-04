Deian Sorescu, locul 2 la Campionatul de tenis de masa al M.A.I.

Stiri pe aceeasi tema

- CARAȘ-SEVERIN – Clubul Mundo va organiza a doua ediție a „Kinder Cup Maureni”, competiție ce se va desfașura la Maureni și la care vor participa echipe de juniori din Timiș, Arad, Hațeg și Caraș-Severin! „Turneul va avea loc duminica, 26 martie, incepand cu ora 10. Clubul nostru, impreuna cu Primaria…

- CARAȘ-SEVERIN – Ultima etapa a sezonul regular pentru formațiile carașene se va disputa la finalul acestei saptamani! CSM Reșița va juca sambata, 25 martie, de la ora 15, pe teren propriu, cu CS Crișul Chișineu Criș, in etapa a XVIII-a a Ligii 3, Seria a VIII-a. Echipa lui Cheregi este pe primul loc,…

- REȘIȚA – Dupa doua zile de concurs, s-a incheiat etapa finala a Campionatului de Judo al Ministerului Afacerilor Interne, organizat in orașul Calimanești. La aceasta competiție au participat peste 100 de reprezentanți ai tuturor armelor Ministerului Afacerilor Interne! Județul Caraș-Severin a fost reprezentat…

- REȘIȚA – A 50-a ediție a Cupei „Veteranilor’’ la schi s-a desfașurat sambata in Banatul Montan! Schiorii seniori s-au reunit pentru o noua ediție, pe partiile de pe Semenic. Probele de concurs au fost slalom, schi fond si doage! „La start s-au aliniat peste 35 de doamne și domnișoare și peste 60 de…

- REȘIȚA – Studenții Daria Grigoroiu, Remus Radoi si Cristian Roiban, de la programul de studii Educație Fizica și Sport din cadrul UBB Reșița, au reușit sa caștige patru medalii la Campionatele Naționale Universitare de atletism! „Felicitari sportivilor de la CSU Reșița, Dariana Grigoroiu, Remus Radoi…

- CARAȘ-SEVERIN – Este vorba despre un barbat de 38 de ani din Padina Matei care s-a stins din viața in 3 februarie, internat inițial la Moldova Noua, apoi la Reșița, unde a decedat pe secția ATI! „In județul Caraș-Severin a survenit primul deces din acest an din cauza gripei. Este vorba de un barbat…

- Scandal uriaș in sportul romanesc. Conducatorii Federației Romane de Hochei pe Gheața au dezvaluit o situație incredibila. Clubul Sport Club Miercurea Ciuc nu s-a prezentat la un meci din campionatul intern, motivand ca are mulți jucatori bolnavi sau accidentați, dar dupa doua zile a jucat in competiția…

- REȘIȚA – Faza județeana a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar la tenis de masa s-a desfașurat vineri, 27 ianuarie, la sala de sport a Colegiului Național „Traian Lalescu” din Reșița! Cei mai buni elevi, care vor reprezenta județul Caraș-Severin la etapa urmatoare sunt: Robert Borozan (liceu, masculin),…