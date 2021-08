Degeaba urlam la autoritati. "Liniute" terminate prost, la Baicoi. O masina s-a rasturnat Un cetațean din orașul Baicoi care a postat imagini de la un accident produs azi-noapte in acest oraș prahovean a primit amenințari și injurii de la unii internauți, probabil aflați in relații de prietenie cu autorii accidentului. Imaginile de mai jos surprind atat comentariile stupide și, de multe ori, agramate, ale unor utilizatori, dar și amenințarile directe proferate la adresa celor care critica cursele ilegal de mașini facute in miez de noapte la Baicoi. Publicam capturile cu comentariile asumate public, pe o rețea publica, pentru a ințelege nivelul scazut de ințelegere a noțiunilor de respect… Citeste articolul mai departe pe ph-online.ro…

Sursa articol si foto: ph-online.ro

