Deficitul bugetar al SUA a scăzut la jumătate în anul fiscal 2022, cel mai mare declin din istorie, după cheltuielile uriaşe legate de Covid Desi este inca mare in termeni istorici, deficitul bugetar a scazut la 1.375 miliarde de dolari, comparativ cu deficitul din 2021, de 2.776 miliarde de dolari. Declinul ar fi fost mai accentuat daca nu ar fi fost programul de stergere a imprumuturilor pentru studenti al administratiei Biden. Cheltuielile pentru educatie au totalizat 639,4 miliarde de dolari pentru anul fiscal, cu 408 de miliarde de dolari mai mult decat se estima. Anul fiscal 2022 a inregistrat venituri de 4.896 miliarde de dolari, fata de cheltuieli de 6.272 miliarde de dolari. Datele referitoare la cheltuieli implica o scadere… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

