- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a explicat, sambata, ca una din cauzele pentru care Romania are un deficit de aproape 4,4 la suta este razboiul din Ucraina. El a aratat ca in Romania s-au facut o serie de cheltuieli neprevazute de cand a izbucnit conflictul din tara vecina.”Una din cauzele…

- Ministrii romani ai finantelor, muncii si fondurilor europene vor discuta luni cu Comisia Europeana pentru a incerca sa-i convinga pe oficialii de la Bruxelles ca deficitul bugetar marit al tarii este rezultatul eforturilor Bucurestiului de a ajuta efortul de razboi al Ucrainei, scrie Financial Times,…

- Ministrul Transporturilor si al Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a declarat vineri, la Galati, ca in perioada urmatoare vor fi luate masuri pentru a fi crescuta capacitatea de tranzit prin Romania a cerealelor ucrainene, de la 2 la 4 milioane de tone in fiecare luna.

- Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, la Simeria, ca din ministerul pe care il conduce vor fi reduse circa 150 de posturi, el adaugand ca fara masurile de scadere a deficitului bugetar, Romania se va afla in situatia de pierde fonduri europene si de a fi…

- "Eu am in jur de 150 de posturi vacante in minister, din 600 - nu vorbesc de companii, (...) pe care le voi reduce. Nu am de ce sa le tin. Evident. Si sigur, exista companii care vin din spate, de la inceputul anilor '90, care nu-si mai gasesc rostul si care trebuie desfiintate, unele dintre ele, iar…