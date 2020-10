Stiri pe aceeasi tema

- Romania a inregistrat in primul semestru din acest an un deficit de 968,2 milioane de euro in comertul cu produse agroalimentare, in scadere cu 11% fata de aceeasi perioada din 2019, cand a totalizat 1,087 miliarde de euro, potrivit datelor centralizate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale…

- Piața de bunuri de larg consum a crescut cu 12% in prima jumatate a anului fața de aceeași perioada din 2019, susținuta de scumpiri și de volume de vanzari mai mari cu 9,4%. Din datele prezentate de GfK și Eurostat, prețurile au crescut cu 5% in primul semestru. Volumele de vanzari au crescut dupa ce…

- "Ministrul Economiei, interpretand cu "maxim profesionalism" datele de la Institutul Național de Statistica: sosirile turistilor in unitațile de profil din Romania au scazut cu 44,4% in iulie, iar innoptarile cu 44,7%, deci „in aceasta vara turismul intern a fost la cele mai ridicate cote; nu putem…

- Deficitul balantei comerciale cu produse agroalimentare a fost de 807,3 milioane de euro, in primele cinci luni ale anului 2020, in scadere cu 13,2% fata de aceeasi perioada din 2019, potrivit datelor centralizate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), transmise la solicitarea AGERPRES.…

- Industria auto traverseaza o perioada dificila din cauza pandemiei de coronavirus SARS-CoV-2, care a avut ca efect o scadere puternica a vanzarilor. Astfel, vanzarile globale de mașini au ajuns la 33.075.000 de unitați in prima jumatate a anului, in scadere cu 26% comparativ cu perioada similara a anului…

- Nelu Tataru a afirmat ca, daca vom respecta regulile, purtand masca, pastrand distantarea fizica, atunci transmiterea comunitara se va reduce, iar intr-o saptamana si jumatate vom ajunge la un platou si la o scadere a numarului de cazuri. Ministrul a precizat ca, in caz contrar, numarul pacientilor…

- Piața auto europeana continua sa iși revina timid pe masura ce restricțiile de circulație impuse de autoritați au fost eliminate. Potrivit datelor oficiale publicate in aceasta saptamana de Asociația Constructorilor de Automobile din Europa (ACEA), in luna iunie au fost inmatriculate aproape 1.13 milioane…

- Produsele agroalimentare și bauturile protejate de Uniunea Europeana ca „indicații geografice“ (IG) reprezinta o valoare a vanzarilor de 74,76 miliarde de euro, se arata intr-un studiu publicat de Comisia Europeana. Peste o cincime din aceasta suma provine din exporturile in afara Uniunii Europene.…